Testspiel-Derby bei der TSG

Die Landesliga-Fußballer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach empfangen an diesem Mittwoch (19 Uhr) den Verbandsligisten TSV Essingen im heimischen Sportpark.

Zuletzt besiegte die Elf von Benjamin Bilger den Bezirksligisten SV Neresheim mit 3:1. Timo Frank, Julian Köhnlein und Niklas Groiß erzielten die Treffer gegen das Team um Ede Künhold. Der erste Durchgang war ausgeglichen. Erst in der zweiten Hälfte hatte die TSG mehr vom Spiel. Neresheim war bissig und machte den Fußballern aus der Aalener Weststadt das Leben schwer. Der Test gegen die TSG Schnaitheim wurde aufgrund der winterlichen Verhältnisse abgesagt. Benjamin Bilger bat seine Jungs mit Instructor Mario Feuchter ins Indoor-Cycling-Zentrum.

„Wir befinden uns voll im Soll. Die Jungs ziehen super mit. Auch die Spiele sind sehr aussagekräftig für uns“, lobt Benjamin Bilger seine Jungs. Bevor es am 4. März 2018 bei N.A.F.I. Stuttgart in die Rückrunde der Landesliga geht, testet die TSG noch zwei Mal. An diesem Mittwoch gastiert der Verbandsligist TSV Essingen im heimischen Sportpark. Am Samstag (24. Februar) kommt dann der starke Bezirksligist aus Ellwangen in die Aalener Weststadt.

Lauter alte Bekannte

Die Essinger sind gespickt mit ehemaligen Profis, wie Simon Köpf, Christian Essig, Nico Zahner oder auch Stanislaus Bergheim und haben mit eine der stärksten Mannschaften in der Liga. Der neue Sportliche Leiter der Essinger, Patrick Schiehlen, hat in der Winterpause den Kader nochmals verstärkt. Die Ziele am Schönbrunnen sind klar. Kurzfristig will man in die Oberliga aufsteigen.

Anders bei der TSG aus Hofherrnweiler. Mit Robin Zolnai hat gegen Neresheim ein weiteres Talent aus der eigenen Jugend neben Jonas Christlieb in der Innenverteidigung gespielt.

Dazu mit Yannik Weiland, Julian Köhnlein, Jeton Avduli und Maxi Blum vier weitere Jungs, die bereits in der Jugend die Kickschuhe für die TSG geschnürt haben.