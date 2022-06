Test-Doppelpack: 1. FC Heidenheim schießt 36 Tore

Bei hochsommerlicher Hitze hat der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim am Samstag die zehnte Auflage des Max Liebhaber-Pokals mit 7:0 (3:0) für sich entschieden. Die offizielle FCH Saisoneröffnung fand in diesem Jahr als Benefizspiel beim Bezirksliga-Absteiger TV Steinheim statt, dessen Wentalhalle im vergangenen Februar einem Brand vollständig zum Opfer gefallen war. „Das Allerwichtigste war, dass wir dem TV Steinheim durch den Max Liebhaber-Pokal etwas unterstützen konnten, was wir sehr gerne gemacht haben. Hut ab, was der TV für die Zuschauer hier auf die Beine gestellt hat. Sportlich betrachtet war bei dieser Hitze leider kein großer Spielfluss gegen einen aufopferungsvoll kämpfenden Gegner zu sehen. Das ist aber während der Vorbereitung bei solchen Spielen immer möglich“, erklärte FCH-Trainer Frank Schmidt nach dem Sieg vor 1350 Zuschauern und einem bunten Rahmenprogramm.

An diesem Sonntag spielten die Ostälbler beim FC Römerstein (Kreisliga A) – und da stand es schon zur Halbzeitpause 13:0. Am Ende stand vor 500 Zuschauern ein 29:0-Sieg.