Termine für den VfR Aalen

Für den Fußball-Regionalligisten VfR Aalen beginnt am Montag, 27. Juni um 15 Uhr das erste Training der Vorbereitung auf die Saison 2022/2023. „Die erste Einheit unter Tobias Cramer wird öffentlich auf dem Greutplatz stattfinden, dass heißt Zuschauer sind herzlich Willkommen!“, heißt es vonseiten des Vereins. Der Sommerfahrplan für die Saison 2022/2023 ist vorläufig, dass heißt weitere Informationen zu den Testspielen werden in Kürze bekannt gegeben. Der voraussichtliche Termin für den ersten Spieltag der Saison 2022/2023 in der Regionalliga Südwest liegt zwischen dem 5. August 2022 und dem 7. August 2022.

Folgende Termine stehen bereits jetzt fest:

27. Juni 2022: Trainingsstart, Ort: Greutplatz, Uhrzeit: 15 Uhr, 1. Juli 2022: TV Heuchlingen – VfR Aalen, Ort: TV Heuchlingen, Spielbeginn: 19 Uhr, 2. April 2022: TSV Langenau – VfR Aalen, Ort: TSV Langenau, Spielbeginn: 17 Uhr, 5. Juli 2022: SV Ebnat – VfR Aalen, Ort: SV Ebnat, Spielbeginn: 18.30 Uhr, 9. Juli 2022: SV Neuhof 1910 e.V. – VfR Aalen, Ort: Wird noch bekannt gegeben, Spielbeginn: 14 Uhr, 12. Juli 2022: eventuell Testspiel (Informationen folgen), 14. Juli 2022: SSV Aalen – VfR Aalen, Ort: SSV Aalen, Spielbeginn: 19 Uhr, 17. Juli 2022: eventuell Testspiel (Informationen folgen), 19. Juli 2022: eventuell Testspiel (Informationen folgen), 23. Juli 2022: 1. Runde WFV Pokal, 5. August 2022 – 7. August 2022: 1. Spieltag Regionalliga Südwest.