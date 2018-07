Termin für VfR-Generalprobe fixiert

Mit dem Testspiel-Highlight am 21. Juli gegen Fußball-Zweitligist Holstein Kiel eröffnet der Fußball-Drittligist VfR Aalen offiziell die anstehende Saison. Anstoß gegen die „Störche“, die in der Aufstiegs-Relegation am VfL Wolfsburg gescheitert waren, ist um 12 Uhr, Stadionöffnung um 11 Uhr.

Umrahmt wird die Begegnung von einem Familientag. So erhalten die VfR-Fans unter anderem die Möglichkeit, 45 Minuten nach Spielende im Fantreff unter der Nordtribüne Autogramme der gesamten Mannschaft zu sammeln. Außerdem werden die Neuzugänge während des Aufwärmprogramms nochmals ausführlich vorgestellt.

Zu dieser Begegnung ist ausschließlich die Sitzplatztribüne Nord geöffnet. Der Eintritt beträgt sieben Euro, ermäßigt drei Euro. Dauerkarten besitzen keine Gültigkeit. Tickets sind im Vorverkauf ab kommenden Montag (16.7., 14 Uhr) im VfR-Fanshop bei MUSIKA sowie an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen und über das Online-Ticketportal erhältlich.