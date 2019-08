Den zweiten Aufstieg in Folge haben sich die Damen 50 der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gegen die Tennis-Mannschaften aus Bopfingen, Wissgoldingen, Jagstheim/Stimpfach und Künzelsau erspielt. Am letzten Spieltag gewannen sie gegen die bis dahin ebenfalls ungeschlagene Mannschaft aus Jagstzell und dürfen in der nächsten Saison in der Oberliga aufschlagen.