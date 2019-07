Tennis: Theodor-Heuss-Gymnasium ist Meister

Ettlingen (an) - Die gemischte Tennismannschaft des Aalener Theodor-Heuss-Gymnasiums hat in der Wettkampfklasse IV das Landesfinale bei Jugend trainiert für Olympia gewonnen, dabei setzte sich das THG in hochklassigen Spielen gegen die Schulen aus Reutlingen und Heidelberg durch.

Vom 22. bis 23. Juli sind die Endspiele in Ettlingen in der Nähe von Karlsruhe ausgetragen worden. Im Halbfinale trafen dabei die Mannschaften aus Aalen und Reutlingen sowie Freiburg und Heidelberg aufeinander. Die Mannschaft des THGs wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann deutlich mit 4:2. Im zweiten Halbfinale konnte Heidelberg ebenfalls mit 4:2 gewinnen und stand somit als Finalgegner fest.

Am nächsten Morgen stand das Endspiel gegen Heidelberg an. Nach souveränen Einzelsiegen von Patrik Knödl und Jannik Knödl sowie Nika Basalyk ging man mit einer 3:1-Führung in die entscheidenden Doppel. Auch hier waren die Zwillinge Patrik und Jannik ihren Gegnern deutlich überlegen, sodass sie den wichtigen Punkt zum 4:2 erzielten und den Titelgewinn für das THG letztlich perfekt machten.