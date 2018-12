Tennis-Junior Patrik Knödl ist WTB-Meister U 12

Der für den TC Aalen startende Mögglinger Patrik Knödl (Jahrgang 2006) hat überraschend die Württembergischen Meisterschaften U 12, die im Landesleistungszentrum des WTB ausgetragen wurden, gewonnen.

Zum Abschluss einer erfolgreichen Saison krönte der aus Mögglingen stammende Junior des TC eine perfekte Saison mit dem WTB-Titel. Knödl war durch seine Position in der deutschen Jugendrangliste an Position drei im Tableau der WTB-Meisterschaften gesetzt. In der ersten Runde der 16 besten Spieler im WTB gewann er deutlich mit 6:1/6:2 gegen Tom Geiger vom TC Ludwigsburg. Im Viertelfinale besiegte er Nils Amon vom TC Empfingen mit 6:3/6:3. Im Halbfinale gelang im gegen den Turnier-Favoriten Andre Nehmet ein perfektes Spiel und Knödl erreichte mit 6:4/6:3 das Finale. Hier konnte er sich klar mit 6:2 und 6:0 über Aaron Funk den Sieg bei den WTB-Meisterschaften U 12 erspielen. Knödl ist im Talentkader des WTB, er trainiert aktuell drei mal pro Woche dezentral im Bezirk B und einmal beim TC.