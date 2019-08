Tennis: Ebnater Herren 60 feiern den Aufstieg

Die Tennis-Herren 60 des TC Ebnat haben den Aufstieg in die Bezirksoberliga perfekt gemacht.

Dieser Erfolg wurde im Ebnater Tennisheim mit einer stimmungsvollen Aufstiegsfeier abgerundet. Dem im Vergleich zum Vorjahr leicht verjüngten Team gelang es spielstark, hochmotiviert und ohne Verletzungen aus dem Wintertraining zu kommen.

Mit Heimsiegen gegen den heimlichen Bezirksliga-Favoriten ESV Crailsheim und einem späteren, knappen Derbysieg gegen die starken Elchinger ahnte man schon zu Beginn der Sommersaison ein wenig, dass eine Erfolgsstory beginnen könnte. Die setzte sich dann auch tatsächlich in den Auswärtsspielen gegen Lauchheim/Aalener Sportallianz und Mögglingen fort. So konnte im letzten Heimspiel gegen Bolheim den Ebnatern der Aufstieg aus der Bezirksliga in die Bezirksoberliga nicht mehr genommen werden. In der recht ausgeglichen besetzten Sechser-Mannschaft kamen dank guter Abstimmung in den Einzeln beziehungsweise Doppeln immer alle acht Spieler, sofern spielbereit, auch zum Einsatz.

Teamgeist stimmt

Ein intakter Teamgeist und die Moderation des Mannschaftskapitäns Willi Meinert sollen sich nun auch in der höchsten Seniorenklasse des Bezirks bewähren.

Zu den Auswärtsspielen wird der TC Ebnat, dank eines Sponsors, im Übrigen mit eigenem Bus anreisen können. Und auch die Damen haben sich inzwischen als Supporter gut organisiert. Bescheiden, wie sie sind, und in Respekt vor dem Comeback in dieser hohen Spielklasse wollen sich die Ebnater Cracks nun fünf Jahre „nur“ in der Bezirksoberliga halten und dann gemeinsam in die nächste Altersklasse wechseln.