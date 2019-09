Tennis: Aufstieg in die Verbandsliga perfekt

Die Herren 1 der SPG TC Lauchheim/Aalener Sportallianz steigen nach einer erfolgreichen Verbandsrunde in der Bezirksoberliga in die Verbandsliga auf. Im gesamten Ostalbkreis, Heidenheim und Kreis Schwäbisch Hall sind sie somit die am höchsten eingestufte Herren 1-Mannschaft überhaupt. Nach fünf Siegen gegen den TC Korb 6:3, TC Winnenden 5:4, TC Bopfingen 6:3, TA TSF Welzheim 7:2 sowie den STC Schwäbisch Hall 5:4 gab es ein Entscheidungsspiel gegen den Sieger der zweiten Gruppe, die SPG Germania Bargau / TA Mögglingen. Hier kam es zu einem klaren 7:2 Sieg für die Herren 1 der SPG TC Lauchheim/Aalener Sportallianz.