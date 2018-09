Telenot sponsort Fifty-fifty-Taxi

Einen Scheck in Höhe von 2500 Euro hat Alexander Kurz (Mitte) als Vertreter der Firma Telenot an Landrat Klaus Pavel und Michaela Conrad vom Geschäftsbereich Nahverkehr des Landratsamts Ostalbkreis für das Verkehrssicherheitsprojekt Fifty-fifty-Taxi überreicht. Die Firma trägt so dazu bei, dass junge Menschen im Alter von 14 bis 25 Jahren am Wochenende günstig mit dem Taxi nach Hause fahren können. Telenot stehe für Sicherheit, weshalb es der Firma ein Anliegen sei, zur Verkehrssicherheit von Jugendlichen beizutragen, so Kurz.