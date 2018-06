Telenot-Kita soll in Bedarfsplan

Der Betriebskindergarten der Firma Telenot in Hammerstadt soll in die örtliche Kindertagesbetreuungsplanung der Stadt Aalen aufgenommen werden. Der Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss hat dafür grünes Licht gegeben, endgültig entscheiden darüber muss nun der Gemeinderat am 18. Mai.

Von den derzeit 23 betreuten Kindern in der zweigruppigen Kita Schatztruhe der Firma Telenot kommen 20 aus Aalen. Die Telenot-Kita trage zur Bedarfsdeckung der fehlenden Kitaplätze im gesamten Stadtgebiet bei, so die Einschätzung der Stadt. Weshalb sie großes Interesse habe, diese Einrichtung in die Aalener Bedarfsplanung aufzunehmen. Was bedeutet, dass die Telenot-Kita auch finanziell durch die Stadt gefördert wird. Wie Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann sagte, werde die pauschale Abmangelförderung der Stadt für die Telenot-Kita bei 82 Prozent liegen. Bei anderen Trägern liege sie üblicherweise bei 97 Prozent. Investitionskosten muss das Unternehmen selbst tragen. Ein Investitionskostenzuschuss, so die Vereinbarung, wird vonseiten der Stadt nicht gewährt.