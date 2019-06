Teilnehmerzahl bei Muffigelläufen verdoppelt

Was eine Namensänderung bewirken kann: In den vergangenen 15 Muffigelläufen war man beim TSV Hüttlingen glücklich gewesen, wenn man die 200 Personen-Marke ankratzen konnte. In diesem Jahr wurde aufgesplittet. Da durften die Bambinis und Schüler ihre Runden in der Ortsmitte drehen, während Aktive und Senioren hinaus in die Natur durften. Da gab es den zehn Kilometer langen „Lauf am Kocherknie“, der übrigens auch erstmals zum „Ostalblaufcup“ gezählt wurde, konnte man den 6,5 Kilometer langen „Lauf am Limes“ wählen oder gar den gleich langen „Walk around the Limes“. Dieses breit gefächerte Angebot nahmen tatsächlich 530 Läufer an, womit die Teilnehmerzahl gegenüber den Vorjahren glatt mehr als verdoppelt wurde. Die Zukunft solcher Laufveranstaltungen dürfte also nicht auf der Straße, sondern in der Landschaft liegen.

Bambinis in der Ortsmitte

Die fast 40 Bambinis jedoch fühlten sich in der Ortsmitte Hüttlingens wohl, weil da manchmal Mama oder Papa begleitend und anfeuernd mitlaufen konnten. Den Sieg teilten sich schließlich – mit Medaille auf der stolz geschwellten Brust – Philipp Weker vom TSV Ellwangen vor Bennett Härtsfgelder (SG Hofen/Hütt-lingen) und Pia Ilg von der TSV-Abteilung TuLA. Schnellster in den fünf Schülerläufen war in 2:35 Minuten vom TV Steinheim Tim Drössler. Den Sieg im „Lauf am Kocherknie“ sicherte sich über die 10 Kilometer-Distanz in 34:02 Hannes Großkopf vom Sparda-Team Rechberghausen vor Tobias Babel (LAV Stadtwerke Tübingen in 34: 37 und Luel Gebrengus aus Crailsheim. Den „Lauf am Limes“ gewann Lukas Schwella (SVG Fachenfeld) in 26:03, vor Martin Klewenhagen (TC Weiß-Rot Stuttgart und Fabian Hutter (Omega Sorg GmbH). Der „Walk around the Limes“ wurde eine Beute von Helmut Wimmer (TSV Westhausen) vor Hans-Georg Huber (Lauterburger Dabber) und Werner Raab (TSV Hüttlingen).