Teilhabe in allen Bereichen des Lebens

20 Mitglieder des Aalener Krankenpflegevereins haben ein neues Wohnprojekt der Samariterstiftung in der Gartenstraße besichtigt. Bereichsleiterin Gisela Graf-Fischer stellte die Samariterstiftung und die Bereiche Altenhilfe sowie Behindertenhilfe vor. Zur Teilhabe behinderter Menschen gehört neben Arbeit und Freizeit auch das Wohnen. Und so hat die Samariterstiftung ein Grundstück in der Gartenstraße erworben und ein Appartementhaus für Menschen mit Behinderungen errichtet. Entstanden sind vier Appartements für zwei Personen, zwei mit vier Personen und vier für eine Person. 30 Mitarbeiter betreuen diese 20 Personen rund um die Uhr.