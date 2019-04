Technischer Defekt war Ursache für Großbrand im Kubus

Kriminaltechniker und Sachverständige haben am Donnerstag nochmals den Brandort im Kubus untersucht. Der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Polizei liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte am ehesten ein technischer Defekt an einer Stromzuführung im Außenbereich der Dachterrasse für die Brandentstehung verantwortlich sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort sind abgeschlossen, so dass nun auch die Räumlichkeiten des Enchhilada im Obergeschoss von der Polizei freigegeben werden konnten. Die Überwachung der Außensicherung des Gebäudes wird von der Stadt Aalen übernommen.