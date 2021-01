Technischer Defekt führt zu Fahrzeugbrand

Beim Befahren der B29 ist es in dem Audi eines 55-jährigen Autofahrers am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr aufgrund eines technischen Defekts zu einer Rauchentwicklung gekommen. Der Mann hielt sein Fahrzeug daraufhin an und stieg unverletzt aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 20 000 Euro.