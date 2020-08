Technische Schule Aalen verabschiedet Absolventen

Trotz Corona haben auch dieses Jahr 50 weibliche und 402 männliche Auszubildende an der Technischen Schule Aalen erfolgreich ihre Abschlussprüfung in verschiedenen Berufen des Handwerks und der Industrie abgelegt. Leider konnte Schulleiter Bernhard Wagner aufgrund der geltenden Hygieneschutzvorschriften die Absolventen nicht bei der traditionellen zentralen Abschlussfeier in der Cafeteria des Beruflichen Schulzentrums verabschieden. Stattdessen wurden die Zeugnisse von den Klassenlehrern überreicht. Dabei konnten auch insgesamt 111 Auszubildende mit Preisen ausgezeichnet werden, 119 Auszubildende erhielten eine Belobigung. Die dreijährige Ausbildung in der Berufsschule und im Dualen Berufskolleg erfolgte in den Berufsfeldern Metalltechnik, Elektrotechnik, Informationstechnik, Fahrzeugtechnik, Bautechnik, Holztechnik, Farbtechnik und Körperpflege.

Von den Absolventen legten 114 Auszubildende aufgrund guter Leistungen nach Lehrzeitverkürzung ihre Prüfung vorzeitig ab. Trotz der schwierigen Umstände mit der Schulschließung vor Ostern und der teilweisen Schulöffnung ab dem 4. Mai wurden hervorragende Ergebnisse erzielt. Die Betreuung der Schüler durch die Lehrer während der Zeit der Schulschließung und die Leistungsbereitschaft der Absolventen auch während der Zeit des Onlineunterrichts schufen dafür die Grundlage.

Die besten Notendurchschnitte erreichten folgende Schüler: 1,0 Marcel Schwarzkopf, Holzmechaniker, Firma Leicht Küchen AG in Waldstetten, 1,0 Dominik Elser, Feinoptiker, Firma Carl Zeiss AG in Oberkochen, 1,0 Simon Sprößer, Technischer Produktdesigner, Firma VAF GmbH in Bopfingen, 1,0 Elena Bergmann, Mechatronikerin, Firma Carl Zeiss AG in Oberkochen.

Folgende Schüler haben Preise und Belobigungen erhalten:

Bautechnik: B3ZI1T: Luca Bauder (P), Lukas Baumann (P), Johannes Golenko (P), Jonas Guffler (P), Felix Jockel (P), Viktor Mühlbeyer (P), Timo Österle (P), Maximilian Taxis (P), Can Luis Bayar (B), Benjamin Hirschle (B), Nico Junginger (B), David Kohler (B), Marvin Riebenstahl (B), Robin Schneider (B), B3ZI2T: Kevin Eisele (P), Elias Hezel (P), Moritz Kempf (P), Josia Pfisterer (P), Tim Eckartsberg (B), Christian Hampus (B), Christopher Seufferle (B), B3BZ: Franz Baumann (P), Lena Fischer (P), Theresa Jaumann (P), Pascal Kohler (P), Kora Reich (P), Ricarda Wünsch (B)

Holztechnik: Z3TI1: Marius Balle (P), Eric Bernard (P), Tobias Blank (P), Celine Eiberger (P), Marcel Schwarzkopf (P), Julian Uhl (P), Annika Wiese (P), Cedric Maximilian Achatz (B), Tim Hägele (B), Mirko Hilbert (B), Lukas Meißner (B), Rebekka Seufferle (B), Z3TI2: Laura Franke (P), Damian Grill (P), Charlotte Hüll (P), Samuel Kohn (P), Lasse Kuhn (P), Florian Voitl (P), Rene Hehrer (B), Lukas Sandmeier (B), Jonathan Schmidt (B), Vincent Thaler (B), Elias Ruoff (B), Tobias Weiss (B)

Farbtechnik: F3ML1: Rudolf Stifel (B), F3ML2: Ergun Görücü (P), Amel Kovacevic (B), F3ML3: Annika Brendle (P), Artjom Kulikow (B)

Körperpflege: K3FR: Anna Schuberth (B), Sofia Willruth (B)

Metalltechnik: M3IM1/T: Fabio Barth (P), Noah Herkommer (P), Julian Hoffmann (P), Oliver Surma (P), Simon Bux (B), Jonas Felber (B), Ilja Ignatev (B), M3IM2/T: Leon Barth (P), Marcus Harbich (P), Lukas Leins (P), Maximilian Bissinger (B), Luca Elia Buser (B), Johannes Deeg (B), Michael Gloning (B), Dominik Mecko (B), Leon Singer (B), Abdulkerim Yildirim (B), M3IM3/T: Philipp Hammer (P), Fabian Kolloch (P), Jürgen Winkler (P), Urim Avdyli (B), Florian Benz (B), Robin Kratzel (B), Jannik Rupp (B), Dervishan Sarikaya (B), Hannes Zink (B) M3ZM1/T: Simon Beyrle (P), Igor Graf (P), Julian Mielich (P), Michel Porstner (P), Sandro Albanese (B), Maximilian Kleibl (B), M3ZM2/T: Markus Schiele (P), Simon Schulz (P), Stefan Betzler (B), Lars Eberhard (B), Robin Heißler (B), Philipp Hofmann (B), Tim Patzelt (B), Julian Scharfenecker (B), Fabian Schmid (B), Sophia Schneider (B), M3ZM3/T: Ricardo Barresi (P), Peter Metzger (P), Lukas Fiedler (B), Lukas Nödel (B), Niklas Stürmer (B), Stefan Wonder (B), M3ZM4/T: Ines Rathgeb (P), Valentin Jaegers (B), Moritz Riek (B), M3ME/T: Nils Denecke (P), Moritz Forderer (P), Robin Gröger (P), Lukas Murauer (P), Simon Raaf (P), Luca Kohler (B), M3FV/T: Dominik Elser (P), Lukas Schell (P), Gabriel Schwan (P), Alica Strehle (B), Christine Wagner (B), Sebastian Weiß (B), M3PT1/T: Jahn Gehring (P), Manuel Krämer (P), Christopher Kübler (P), Simon Markert (P), Laurenz Paa (P), Simon Rothfuß (P), Alexander Seidel (P), Leander Specht (P), Lukas Aster (B), Oliver Kaluza (B), Danny Kießling (B), Samuel Vincent Amadeo Sawatzki (B), Henrik Wegerle (B), M3PT2/T: Anna Alvarez Faraldo (P), David Carl (P), Daniel Dietenberger (P), Nick Julian Etzel (P), Jule Heeß (P), Tim Hessenthaler (P), Dominik Manikfaan (P), Dominik Mütsch (P),Sebastian Nausester (P), Jacob Sander (P), Alexander Steger (P), Florian Bauer (B), Bastian Götz (B), Billy Schmidt (B), 3BKM3/1: Larissa Fuchs (P), Katharina Grimmeißen (P), Marius Heumader (P), Janine Laubensdörfer (P), Simon Sprößer (P), Philipp Weidenbacher (P), Jana Feldmeyer (B), Lukas Ohlemann (B), Jessica Schmid (B), Florin Wagner (B), Edith Wamsler (B), 3BKM3/2: Sascha Jäger (P), Niklas Faber (B), Fabian Schmid (B), Jan Tippner (B), Christoph Weber (B), 3BKEAG3: Elena Bergmann (P), Felix Funk (P), Raimund Hieber (P), Ina Pätzold (P), Jochen Plöchl (P), Manuel Borst (B), Felix Dauser (B), Jakob Gässler (B), Robin Oechsle (B), Maximilian Seiband (B), Moritz Sünder (B), Carolin Weber (B)

Fahrzeugtechnik: R3PW: Jonas Funk (P), Natalie Funk (P), Sven Motzke (P), 3BKR3: Jan Klement (P), Marvin Kombartzky (P), Timon Schips (P), Janis Häußler (B), Raphael Hudelmaier (B), Daniel Schmid (B), Eduard Schulz (B)

Elektrotechnik: E3BT/T: Simpert Dangelmaier (P), Florian Kühnle (P), Kilian Maier (P), Alexander Eppli (B), Niclas Henninger (B), Marco Stegmaier (B), E3AT/T: Lars Becker (P), Selina Domes (P), Fabian Gnatzig (P), Pierre Rötschke (P), Abdülkadir Acar (B), Simon Altenburger (B), Benedikt Behringer (B), Alexander Haas (B), Jonas Raab (B), Kai Röck (B), Fabian Seitzer (B), Hannes Winkler (B), Marcel Wolff (B), E3FS1/T: Lukas Bux (P), Robin Groß (P), Justin Peterson (P), Vincent Winhoffer (P), Lea Banzhaf (B), Maximilian Burr (B), Dennis Gretzki (B), Ruben Kleinert (B), Nico Roesler (B), Kadir Zerey (B), E3FS2/T: Jonas Renoth (P), Jannik Sachsenmaier (P), Jan Strelec (P), Maximilian Hecke (B), Matthias Hell (B), Michael Müller (B), Christian Wiesinger (B) E3FI/T: Fabian Hering (P), Sebastian Holzwarth (P), Friedrich Bräuning (B), Marius Brenner (B), Lukas Dogan (B), Timo Frei (B), Marina Funk (B), Moritz Gücklhorn (B), Tom Sienz (B)