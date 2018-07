Technische Schule Aalen: 91 Schüler bestehen Fachhochschulreife

Bei der Abschlussfeier der Technischen Schule Aalen haben 91 Schüler ihre bestandenen Fachhochschulreifeprüfung gefeiert. Dabei wurden sechs Preise (P) vergeben und 27 Belobigungen (B).

In drei Klassen des Einjährigen Berufskollegs wurden die Schüler mit abgeschlossener Berufsausbildung zum Studium an Fachhochschulen qualifiziert. Außerdem absolvierten zwölf Schüler aus dem dreijährigen Berufskolleg Metalltechnik, drei Schüler aus dem dreijährigen gewerblich-technischen Berufskolleg Kfz-Technik und elf Schüler aus dem zweijährigen Berufskolleg für informations- und kommunikationstechnische Assistenten die Fachhochschulreifeprüfung, auf die sie sich durch den Besuch von Zusatzunterricht vorbereitet hatten. Durch den Erwerb der Fachhochschulreife wurde die Basis für ein erfolgreiches Studium an einer Hochschule gelegt.

1BKFH1: Leon Bieg (B), Jakob Feil, René Fuchs, Orazio Giordano, Lukas Gold, Dominik Grupp (B), Marcel Klopfer, David Lang, Leonie Malleitschus, Maximilian Melzer, Felix Nikodem, Henrik Nowak (P), Marco Pawlidis, Tobias Pfisterer (B), Johannes Schabel (B), Nicole Sorge (P), Felix Ulber, Felix Waigner, Frank Wieser, Lukas Ziegler.

1BKFH2: Julian Birke (B), Simon Frisch, Philipp Greinert, Tim Irtenkauf (B), Jörg Kindsvater (B), Gary Lemons, Jonas Lingel (B), Martin Ludwig, Tom Maile, Michael May, Lukas Meßner, Marco Pascal Rieger(B), Jonas Riek, Sebastian Rosta (B), Josef Saam, Simon Schmid, Heiko Schneider, Patrick Schneider, Johannes Schulz, Lukas Trzewik (B), Frederik Witzke.

1BKFH3: Philipp Baumgärtner (B), Maximilian Brenner (B), Tarik Burkhardt (B), Moritz Czasny, Markus Dobstetter (B), Moritz Egeler, Sebastian Egetemaier, Jannik Erhard, Michael Ernsperger (B), Thomas Ernsperger (P), Marc Fasser (B), Jan Fischer, Franziska Haller (P), Simon Hänle (B), Simon Koch, Nikolas Konle, Magdalena Kucher (B), Maximilian Lehnert (B), Lukas Mezger, Kevin Röhberg, Christian Schneider, Nico Scholz, Lukas Steidle, Franziska Vetter (B).

2BKI2: Max Bayer, Klaus Sebastian Butz, Richard Geist, Christian Kimele, Christian Maile, Maik Ruth, Lucas Schlecht, David Schmidt, Joshua Schmidt, Aaron Starczynski, Johannes Steinmeyer (B).

3BKM3: Dominik Brilz (B), Pia Bannert, Thomas Hahn (B), Lea Jahn (B), Florian Klöpfer (P), Karl Fabian Kraft (P), Christian Link, Lorena Lux, David May (B), Carsten Meininger, Maximilian Neusser, Anastasia Salimov.

3BKR3: Florian Lex (B), Jonas Misliworski, Marius Pommerenke.