Techniker knacken jede noch so schwere Nuss

„Man merkt einfach, dass unsere Absolventen Berufserfahrung haben“, sagt Jürgen Baur, Fachbereichsleiter Maschinentechnik an der Technischen Schule Aalen, und zeigt sich beeindruckt vom Niveau der Abschlussarbeiten der staatlich geprüften Techniker. 121 Absolventinnen und Absolventen der Bereiche Maschinentechnik, Mechatronik und Elektrotechnik haben am Freitag ihre innovativen Anwendungen präsentiert.

Die Arbeiten sind ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung und werden nach strengen Kriterien beurteilt, betont Baur. Im Vordergrund steht der praktische Nutzen bei der Anwendung in den Betrieben. Die Geräte, Systeme oder Verfahren werden überwiegend in der Produktion oder in der Prüf- und Messtechnik eingesetzt.

Zu den herausragenden Arbeiten zählt eine von Fabian Seyboth, Tobias Poeringer und Benjamin Kraft für die Firma Holac Maschinenbau in Nattheim kreierte Maschine, die erkennt ob ein Werkzeug ein Originalteil oder ein Plagiat ist. Bei Nachbauten drosselt die Maschine automatisch ihre Leistung.

Ebenfalls mit der Note eins beurteilt wurde ein standardisiertes Scannersystem, das beispielsweise in Schokoladetafeln die Verteilung der Nüsse misst. Bei Unregelmäßigkeiten kann der Produktionsprozess angepasst werden. Das System stammt von Andreas Poeschla, Jascha Siegl und Christian Klein und wird bei der Firma Aku Automation in Aalen eingesetzt.

Sehr interessant ist auch ein von Michael Scherr und Philipp Häegle entwickelter Prüfstand zur axialen Kraftmessung bei Teleskoparmen eines Operationsmikroskopes, das bei der Firma Carl Zeiss Meditc AG zum Einsatz kommt. Das Ziel ist hier eine möglichst gleichmäßige Bewegung.

Insgesamt konnten die zahlreichen interessierten Besucher 63 Abschlussarbeiten bewundern. Die Techniker-Absolventen standen sehr gerne Rede und Antwort.