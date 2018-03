Team schlägt Klasse

Sie haben es mal wieder allen gezeigt. Der Fußball-Drittligist VfR Aalen hat trotz zahlreicher Ausfälle den F.C. Hansa Rostock besiegt und ist damit seit elf Spielen in der heimischen Ostalb-Arena ungeschlagen.

„Ich muss sagen, meine Mannschaft hat mich sehr überrascht“, sagt VfR-Trainer Peter Vollmann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel und diese Mal meint der erfahrene Trainer es im positiven Sinne. Nach dem 1:6-Debakel gegen Magdeburg und den Ausfällen von Rico Preißinger, Maximilian Welzmüller, Matthias Morys und Sebastian Vasiliadis sprangen andere Spieler in die Bresche. Allen voran Mattia Trianni, der nicht alleine durch sein goldenes Tor auffiel.

Doch der Reihe nach: Zwar hatten die Rostocker in den ersten Minuten eine kleinere Kopfballchance durch Soufian Benyamina, doch danach war von der Mannschaft von der Ostsee nicht mehr viel zu sehen. Die Aalener waren an diesem eisigen Samstagnachmittag hellwach und warfen den Rostockern alles in den Weg, angefangen mit Mentalität, Einsatzwille, bis zu schnellem Offensivspiel. Und der Gegner wirkte durchaus beeindruckt.

„Wir haben nie wirklich ins Spiel gefunden“, sagt daher auch ein sichtlich geknickter Gästetrainer Pavel Dotchev nach der Partie. Das einzige was man den Aalenern in der ersten Hälfte vorwerfen konnte, war die mangelnde Chancenverwertung. „Wir hätten 2:0 führen müssen“, sagt Peter Vollmann. Doch weder Gerrit Wegkamp nach feinem Pass von Marcel Bär (7. Minute), noch Mattia Trianni (9. und 13.) konnten den Ball im Tor der Gäste unterbringen. Gerrit Wegkamp störte die Kreise von Kapitän Amaury Bischoff und nahm diesen in die Manndeckung. Das war einer dieser Schachzüge, die den Rostockern an diesem Tage den Zahn zogen und so war es immer wieder der VfR, der sich zahlreiche Chancen erspielen konnte. Eine der größten hatte dabei sicherlich Robert Müller, der den Ball nach feiner Ablage von Wegkamp aber nicht am glänzend reagierenden Janis Blaswich im Tor der Rostocker vorbei brachte. Damit ging es mit einem 0:0 in die Kabinen und darüber konnten sich eigentlich nur die Rostocker freuen.

Trianni erlöst Aalener

Nach der Pause bekam Hansa Rostock etwas mehr Zugriff auf das Spiel. Doch die erste Chance hatte der VfR: Marcel Bär schickte den aufopferungsvoll kämpfenden Luca Schnellbacher auf die Reise, doch dieser schoss den Ball am Tor der Rostocker vorbei. Nach einem Fehler in der Abwehr hätte der ehemalige Stuttgarter Pascal Breier beinahe den VfR-Chancenwucher bestraft. Doch die Fingerspitzen von Daniel Bernhardt verhinderten den Einschlag im Aalener Tor.

Fast im Gegenzug war dann sein Gegenüber ebenfalls sehenswert zur Stelle. Blaswich parierte einen Schuss von Trianni. Dann war es endlich soweit und der VfR belohnte sich für seine Bemühungen mit dem 1:0. Nach einem Pass von Schnellbacher bugsierte Trianni den Ball über die Linie. In der Folge hatten die Aalener weitere Chancen, doch die größte hatte der Gast. Nach einem leichten Kontakt vom eingewechselten Thorsten Schulz an Vladimir Rankovic, entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Soufian Benyamina übernahm die Verantwortung und scheiterte mit einem schwachen Versuch an Bernhardt. Gästetrainer Dotchev setzte nun auf volle Offensive, seine Gegenüber Vollmann auf die Defensive. Eine Schlussoffensive der Gäste blieb aber aus und so feierten die 4134 Zuschauer - abzüglich über 1000 Rostocker - einen weiteren Heimsieg und die gelungene Reaktion auf das Debakel von Magdeburg.