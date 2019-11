Team Baidori holt fünf Titel

Vor Kurzem ist die Internationale Deutsche Meisterschaft des Verbandes ISKA (International Sport Karate & Kickboxen Association) ausgetragen worden. Mit dabei war auch das Team Baidori aus Aalen.

Dieses ISKA-Turnier war ein Qualifikationsturnier für die Weltmeisterschaft 2020 in den USA. Die Kämpfer maßen sich in den Kategorien Kickboxen und Karate Hardstyle. Am Ende des Tags konnten die Schüler des Team Baidori stolz auf ihre Leistungen in allen Disziplinen sein und erzielten folgende Einzelergebnisse: Redouane Baidori (zweifacher Deutsche Meister), Sirin Kocayörüks (Deutsche Meisterin), Asli Ahiska (Deutsche Meisterin), Amin Farmi (Deutsche Meister), Loris Gschwind (2. Platz Vize-Meister).