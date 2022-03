Team Ausbildung bietet Online-Termine an

Für den Ausbildungs- und Studienbeginn im Herbst 2022 sind beim Landratsamt Ostalbkreis noch Ausbildungsplätze für Vermessungstechniker und Studienplätze in den Studiengängen Public Management, Digitales Verwaltungsmanagement und Wirtschaftsinformatik frei. Informationen aus erster Hand zu den vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten bietet das Landratsamt im März jeweils dienstags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Das Team Ausbildung steht interessierten Bewerberinnen und Bewerbern für Fragen rund um die Ausbildung via Microsoft Teams zur Verfügung. Erster Beratungstermin ist am 8. März. Um Terminreservierung per E-Mail an ausbildung@ostalbkreis.de wird gebeten.