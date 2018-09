TC Fachsenfeld richtet 7. LK-Turnier aus

Aalen (an) - Im siebten Jahr in Folge ist auf der Anlage des Fachsenfelder Tennisclubs und der Anlage des Nachbarvereins Dewangen das LK-Turnier „TC Fachsenfeld – Cup“ ausgerichtet worden. Über vier Tage wurden auf neun Plätzen mehr als 70 Teilnehmern die Turniersieger ermittelt.

Gespielt wurde auf den Anlagen des TC Fachsenfeld und dem Nachbarverein Dewangen sowie in den Hallen des TC Ebnat und VITA Sports in den Kategorien HE 40 A und B, HE 50 A und B, HE 60 A und B und HE 65 A die Plätze 1 bis 3 ausgespielt. Wegen schlechtem Wetter wurden die Finalspiele in diese Hallen verlegt. Die Nebenrunden konnten bei leichtem Nieselregen in Fachsenfeld am Nachmittag ausgetragen werden. Die Kategorie DA 40 und HE 65 A wurden mangels Teilnehmerzahl abgesagt. Folgende Sieger wurden ermittelt: Disziplin HE 40 A: 1. Heiko Trömel – TA TSG Abtsgmünd, 2. Uwe Zetzmann – TC Königsbronn, 3. Jürgen Gaag – Rot-Weiß Eschenried. Disziplin HE 40 B: 1. Jürgen Kolschewsky – TA TSB Schwäbisch Gmünd, 2. Ralf Bopp – TC Weilheim, 3. Alexander Engelhard – TA SV Pfahlbronn. Disziplin HE 50 A: 1. Gerd Schüll – TA TV Neuler, 2. Jürgen Zetzmann – TC Heidenheim, 3. Michael Schmied – TC Lauchheim. Disziplin HE 50 B: 1. Ralf Steinmetz – TA TSV Blaufelden, 2. Markus Rückle – TC Dewangen, 3. Alfred Mangold – TC Oberkochen. Disziplin HE 60 A: 1. Steve Harley – Neuseeland - Cannstatter SC, 2. Günter Zähnle – TC Nersingen – Leibi, 3. Eugen Leuze – TC Bopfingen. Disziplin HE 60 B: 1. Otto Meißner – TC Gerlenhofen, 2. Rudi Koller – TC Oberkochen. Disziplin HE 65 B: 1. Wolfgang Gerold – TC Lauchheim, 2. Volkmar Kessler – TC Oberkochen, 3. Reinhard Bode – Turnverein Bammental. Die Nebenrundensieger waren HE 40 B Daniel Gerner, Germania Bargau / Mögglingen und bei den HE 50 A Thomas Fischer – TV Eschach.