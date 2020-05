TC Aalen ist startklar – Montag geht es los

Aalen (an) - Die Verantwortlichen beim TC Aalen haben sich am Mittwoch über die Freigabe des Tennissports im Land gefreut. Am Montag geht es los.

Das Technik-Team um Ulrike Vogt und Robin Gruber hat seit Wochen die Tennisplätze und die Anlage in einen TOP-Zustand gebracht. Bereits im Vorfeld wurden strikte Hygieneregeln angepasst und können nun problemlos umgesetzt werden. So wurde zum Beispiel die Platzbelegung für die zehn Freiplätze auf eine neue elektronische Buchung über die Homepage umgestellt, um der Dokumentation in Corona-Zeiten gerecht zu werden. Die Mitglieder können nun von zuhause zwei Stunden vorher einen Platz online buchen. Desinfektionsstationen stehen am Eingangsbereich, ausschließlich das WC darf von den Mitgliedern benutzt werden, die Duschen bleiben verschlossen. Allerdings dürfen zunächst nur Mitglieder die Anlage im Eibenweg nutzen. Die Verantwortlichen beim TC Aalen sind sich sicher, dass durch diese Maßnahmen und die weiteren Vorgaben im Trainingsbereich kann ein vorsichtiger und kontrollierte Start in den Tennissport in diesen Zeiten gelingen.