Die Agendagruppe „Tauschring Aalen“ trifft sich am Dienstag, 12. Februar, um 19.30 Uhr in der Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen am Sportler-Eingang, gegenüber des Kletterturms zum monatlichen Tauschringtreffen. Die Tauschringler freuen sich über jedes neue Gesicht. Alle, die Interesse am bargeldlosen Tauschen von Dingen aller Art haben, sind jederzeit willkommen.