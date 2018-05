Von einer Großbaustelle in der Julius-Bausch-Straße haben Unbekannte zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 7.30 Uhr eine Tauchpumpe der Marke Flygt, die frei zugänglich am Kocherufer abgelegt war, entwendet. Über den Wert der Pumpe, die der Täter am Schlauch abmontiert hat, liegen keine Angaben vor.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240.