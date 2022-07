Tauchclub Aalen ehrt treue Mitglieder

Der Tauchclub Aalen (TCA) hat zu einem Sommerfest ins Alte Bräuhaus in Eschach eingeladen. Das Fest, bei dem auch langjährige Vereinsmitglieder geehrt wurden, diente als Ersatz für die coronabedingt ausgefallenen Weihnachtsfeiern der letzten beiden Jahre. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung war die Band The Renates zuständig, von der die Frontfrau Sarah Gross auch Mitglied im Tauchclub ist. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Gabi Schiele, Ralf Bock, Günter Herrmann und Paul Kress geehrt, für 40 Jahre Borgia Heindel, Judith Pietschmann, Christoph Wagner, Doris Philipp und Emil Philipp. Seit 50 Jahren gehören Eberhard Burk, Burkhard Schneider und Jürgen Beer dem TCA an. Vorsitzender Franz Steinbacher überreichte auch allen Tauchern, die in den letzten beiden Jahren einen runden Geburtstag hatten, eine Flasche Sekt.