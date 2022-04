Tauben für ein friedliches Miteinander

Der Krieg in der Ukraine bewegt auch die Schüler der Aalener Hermann Hesse Schule. Als Zeichen für ein friedliches Zusammenleben hat die SMV mit ihrem Vertrauenslehrer Rüdiger Gepp (im Bild rechts) eine Friedenstauben-Aktion gestartet. Alle Schüler wurden aufgefordert, die Friedenssymbole zu basteln. Diese wurden im Foyer des Schulhauses aufgehängt, zusammen mit Papierwolken, auf denen Wünsche, Sorgen und Ängste festgehalten sind. Die Schülersprecher Marc Schuster und Bogdan Lebold (zweite Reihe rechts) haben zusammen mit der Oberstufe ihre Gedanken zu Papier gebracht und in allen Klassen vorgetragen. Die Grundaussage: Frieden fängt in den Klassenzimmern an. Schulleiter Markus Zeller (links mit der zweiten Konrektorin Ilka Jansen) war beeindruckt von dem Engagement: „Es ist toll, wenn sich die SMV so für ein gemeinsames Miteinander einsetzt.“.