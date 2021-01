Taskforce für Covid-19-Tests

Um älteren Menschen in stationären Pflegeheimen auch in Coronazeiten Sicherheit und Geborgenheit zu geben, werden in den Senioren- und Pflegeheimen der Stiftung Haus Lindenhof die Bewohnerinnen und Bewohner sowie Besucherinnen, Besucher und Angehörige durch ein mobiles Team mittels Antigen-Schnelltests auf Covid 19 getestet. Die Mitarbeitenden, die laut aktuell geltender Corona-Testverordnung derzeit zweimal pro Woche getestet werden, erhalten durch die Covid-19-Taskforce einen zusätzlichen Test.

Seit dem 11. Januar ist die Covid-19-Taskforce am Start. Hierfür sind mehrere Mitarbeitende der Stiftung Haus Lindenhof in Teams in ganz Ostwürttemberg unterwegs. Ein Test-Team besteht immer aus zwei Personen: eine Pflegekraft, die die Abstriche entnimmt, und ein Mitarbeitender, der für die Test-Dokumentation zuständig ist, helfen dabei, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Dabei können pro Tag rund 120 Personen getestet werden.

Um möglichst flexibel und planungssicher vorgehen zu können, stellte das Schwäbisch Gmünder Autohaus Bierschneider ein Auto zu günstigen Leasing-Konditionen zur Verfügung. Hiermit fahren die Mitarbeitenden der mobilen Taskforce die elf stationären Pflegeheime der Stiftung Haus Lindenhof an.

Die Covid-19-Taskforce testet in jeder Einrichtung einmal pro Woche. Auch Angehörige können vor Ort getestet werden, wenn diese es möchten. Ein negativer PoC-Schnelltest ist mittlerweile Voraussetzung, um Bewohner in den Pflegeeinrichtungen besuchen zu dürfen. Dieser Test ist 48 Stunden gültig. Auf Wunsch stellt die Einrichtung eine Bescheinigung über den Test aus.