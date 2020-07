Taschen aus Autos geklaut

Aus einem Auto, das in der Curfeßstraße abgestellt war, entwendeten Unbekannte am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr die Tasche einer 25-Jährigen, was diese noch am Vormittag bei der Polizei anzeigte. Zwischen 13.40 und 14.30 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe eines Peugeot ein, der auf einem Parkplatz in der Luise-Hartmann-Straße abgestellt war. Die Täter erbeuteten mehrere persönliche Gegenstände des Fahrzeugbesitzers. Kurz nach 16.30 Uhr beobachtete eine Zeugin zwei Jugendliche, die in der Wiener Straße eine Handtasche „ausräumten“ und diese dann über einen Zaun warfen. Die beiden Unbekannten beschrieb sie als 17 bis 20 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Beide waren schwarz bekleidet. Einer trug eine Basecap, der andere eine schwarze Hose mit roten Streifen. Die von den beiden hinterlassene Tasche konnte zweifelsfrei dem Besitzer des Peugeot zugeordnet werden.

Weitere Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Aalen unter Tel. 07361/5240 entgegen.