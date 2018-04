Tanzschulen: Sophia Raubach ist beste Auszubildende

Sophia Raubach von der Neuen Tanzschule in Aalen ist beim Internationalen Tanzlehrerkongress Intako in Düsseldorf als beste Auszubildende der Ausbildungsjahre 2014 bis 2017 ausgezeichnet worden. Mit einem Gesamtdurchschnitt von 1,23 durch alle Einzelbenotungen aller Lehrjahre in den Sparten Tanzen, Theorie und Praxis war Sophia Raubach Deutschlands beste Absolventin des vergangenen Jahres. Die Auszeichnung wurde durch Jürgen Ball, Leiter der Lehre und Ausbildung im ADTV (Allgemeiner Deutscher Tanzlehrer Verband), überreicht. Foto: Armin Röck