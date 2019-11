Tanzschule spendet 2900 Euro

Beim „Tag der offenen Tanzschule“ der Tanzschule Brigitte Rühl sind Spenden in Höhe von 2900 Euro zusammengekommen. Seit 1987 lässt Brigitte Rühl den gesamten Erlös aus der Veranstaltung sozialen Projekten zukommen. In diesem Jahr darf sich die Kindergruppe „Regenbogen“, eines der Projekte der „Kinderstiftung Knalltüte“, über das tolle Ergebnis der Spendenaktion in Höhe von 2900 Euro freuen. Landrat Klaus Pavel bedankte sich bei den Tänzerinnen und Tänzern für ihre Darbietungen und Showtänze ebenso so wie bei den vielen helfenden und mitarbeitenden Freiwilligen, die durch ihr soziales Engagement vielen Kindern und Jugendlichen Teilhabe ermöglichen, diesen weitere Perspektiven eröffnen und soziale und finanzielle Armut etwas abfedern. Über die Spende freuen sich (von links) Markus Mengemann, Landrat Klaus Pavel, Brigitte Rühl und Anita Knauß.