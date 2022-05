Tanzschule Rühl spendet 7200 Euro für Ukraine-Hilfsprojekte

Einen Scheck über 7200 Euro konnte die Tanzschule Rühl am Donnerstag an die evangelische Kirchengemeinde Wasseralfingen/Hüttlingen und den Verein „Freunde schaffen Freude“ überreichen.

Anstatt für die Tanzstunden Kursgebühren zu bezahlen, waren die Teilnehmenden aufgefordert, einen frei gewählten Betrag für den Verein „Freunde schaffen Freude“ oder einem Projekt für Geflüchtete aus der Ukraine zu spenden. Brigitte Rühl kündigte vorab an, dass sie die jeweils gespendete Summe verdoppeln werde. Diese Spenden-Tanz-Aktion wurde zu einem vollen Erfolg.

Zugunsten des Vereins „Freunde schaffen Freude“ spendeten die Tanzpaare 1394,25 Euro und Brigitte Rühl verdoppelte den Betrag auf 2800 Euro. Zur Unterstützung ukrainischer Geflüchteter wurde die stolze Summe in Höhe von 2209,80 Euro von den Tänzern gespendet. Auch diese Summe wurde von der Tanzschule auf 4420 Euro verdoppelt und fließt nun der evangelischen Kirchengemeinde Wasseralfingen-Hüttlingen zur Schaffung von Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge in der Versöhnungskirche in Hüttlingen zu.

Inge Grein-Feil und Pfarrer Uwe Quast freuten sich bei der Entgegennahme des Schecks sichtlich und waren kurz davor, vor Freude selbst das Tanzbein zu schwingen.

„Wir unterstützen mit dieser Spende auch die Arbeit für Flüchtlinge“, sagte Grein-Feil und Pfarrer Quast war sichtlich erleichtert, dass diese Entscheidung des Kirchengemeinderates so schnell nun finanziert werden konnte. „Die Hilfsbereitschaft für die Ukraine ist überwältigend.“