Tanzreihe will der Sparte neue Impulse geben

Mit einem Workshop an der Musikschule und einem Flashmob in der Innenstadt hat sich der Choreograf und Tänzer Gaetano Posterino in Aalen vorgestellt. Nach der Sommerpause wird er am 12. Oktober um 20 Uhr mit seiner Compagnie zum Höhepunkt der Tanzreihe „imPULS“ in der Stadthalle die beiden Tanzstücke „Through my eyes“ und „Love me if you can!“ aufführen.

Zuvor, ab 19 Uhr, werden im Rahmen der Reihe „Theater trifft...“ sich bei freiem Eintritt die Intendanten Kay Metzger aus Ulm und Tonio Kleinknecht aus Aalen mit dem Choreografen in einem Podiumsgespräch austauschen. Ab 20 Uhr stellen sechs Tänzerinnen und Tänzer in „Through my Eyes“ in einer Reihung von Bildcollagen zu der Musik von Vincenzo Bellini und Werner Scharfenberger die Verbindung von Bewegung, Mimik und Gestik her.

„Love me if you can!“ dreht sich um Einsamkeit, Sehnsucht und Suche nach Liebe. Eine Frau durchlebt im Handlungsstrang Liebe, Ablehnung, Hass und Leidenschaft. Und findet am Ende ihre eigene Identität und ihren eigenen Weg. Die Musik stammt von James Brown, The Temptations, Nina Simone, Brooker T & The MGs, Ray Charles, Sam & Dave, Glady's Night & The Pips, The Platters.

Um die Sparte Tanz in Aalen zu stärken wiederholt die Posterino Dance Company ihren Auftritt einen Tag später am Samstag, 13. Oktober, im Rahmen des Theaterrings. Im Anschluss an diese Aufführung stehen die Künstler zu einem Publikumsgespräch zur Verfügung.

Weitere Veranstaltungen umrahmen die zeitgenössischen Tanzaufführungen, so zeigt das Kino am Kocher den Film von Wim Wenders über Pina Bausch. Auch hier können die Zuschauer die Ästhetik und Emotionalität des Tanzes und der Bewegung nachspüren. Der Film "Pina" wird am Mittwoch, 10. Oktober um 20 Uhr im Kino am Kocher gezeigt.

An den bedeutenden Tänzer, Choreografen und Tänzer Kurt Jooss, 1901 in Wasseralfingen geboren, erinnert der Leiter des Deutschen Tanzarchivs Thomas Thorausch in einem Vortrag am 16. Oktober um 19 Uhr im Torhaus. Bis heute ist das Ballett „Der grüne Tisch“ von Jooss auf den Bühnen dieser Welt zu sehen. Es ist ein zeitloses Tanzdrama, das sich um Krieg und Tod dreht. Mit diesem Vortrag will die Reihe „imPULS“ die Erinnerung an einen der erfolgreichsten Kulturschaffenden aus Wasseralfingen wecken.

Tanzland unterstützt

Als eine von vier Städten in Baden-Württemberg unterstützt Tanzland die Kooperation zwischen der Stadt und der Posterino Dance Company mit einem fünfstelligen Betrag. Tanzland ist eine Initiative der Kulturstiftung des Bundes in der Projektträgerschaft des Dachverband Tanz Deutschland. Damit ist die Fortsetzung von „imPULS“ bis mindestens Ende 2019 gewährleistet. Auch dann wird die Posterino Dance Company zwei Gastspiele in Aalen geben, ergänzt von Film, Vorträgen, Workshops und Aktionen. Ziel ist ein regionales Netzwerk Tanz, das ab 2020 im Kulturbahnhof eine neue Spielstätte mit Kooperationspartnern vorfinden soll.