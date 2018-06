Tanzen für eine Gesellschaft ohne Kopf-Barrieren

Bunt, fröhlich und lautstark ist es am Dienstagmorgen rund um den Marktbrunnen zugegangen. Auf dieser Protestparty war es ganz egal, ob man im Rollstuhl saß oder nicht. Zum 15. Mal war Aalen auch ein Teil des bundesweiten Gleichstellungstags für Menschen mit Behinderungen. Zum Flashmob am Tag der Begegnung mit gemeinsamem Tanz waren etwa 300 Gäste gekommen – aus Neresheim, Bopfingen oder aus Aalen wie etwa Schüler der Galgenberg-Realschule.

Mit dieser Demonstration, dass jeder Mensch gleich ist, sollen am Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung Unsicherheiten, Vorurteile und Hemmschwellen in der Gesellschaft abgebaut werden. Denn es gebe, so sagte Lebenshilfe-Geschäftsführer Volker Enser, immer noch große Barrieren vor allem in den Köpfen. Die Lebenshilfe Aalen ist mit der Samariterstiftung und dem Körperbehindertenverein Ostwürttemberg mit dabei im Aktionsbündnis, das diese bunte Demo organisiert hatte.

Manchmal muss man laut und bunt sein, um auf Probleme hinzuweisen, grüßte Oberbürgermeister Thilo Rentschler – „wie brauchen eine Gesellschaft, die alle einschließt und niemanden ausschließt.“ Das Aktionsbündnis nannte er „die Speerspitze unter dem Namen Inklusion.“

„Es gibt sie immer noch, die Menschen zweiter Klasse“, mahnte Herbert Fetzer, Werkstattleiter in der Werkstatt der Samariterstiftung. Es gebe aber auch glücklicherweise positive Beispiele eines ganz normalen Zusammenlebens: „Ich bin in einem Schützenverein und werde dort ganz normal wie jeder andere auch behandelt.“ Sein Fazit: „Ein Anfang ist gemacht, und einiges ist in den vergangenen Jahren besser geworden.“