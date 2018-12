Tanzclub Rubin Aalen hat beim Rühl-Cup die Nase vorn

Spiel und Spaß haben am Sonntag den Rühl-Cup der Aalener Tanzschule Brigitte Rühl zugunsten der Aktion „Freunde schaffen Freude“ von Inge Grein-Feil geprägt. 19 Mannschaften mit jeweils sechs Personen spielten beim Steckerl-Würfelspiel um den Turniersieg. Die meisten Punkte errang am Ende der Tanzclub Rubin Aalen. Den gemeinsamen zweiten Platz belegten der TSV Wasseralfingen und das Team der Einlöcherer. In der Trostrunde gewann die Gruppe Pokerface. Neben den Turniersiegern hatte der Rühl-Cup einen großen Gewinner: Die Aktion „Freunde schaffen Freude“. Inge Grein-Feil nahm von Brigitte Rühl eine Spende in Höhe von 1150 Euro entgegen.“Mich haut es fast um vor Freude“, sagte Greil-Feil und betonte, dass die Tanzschule seit 34 Jahren die Aktion „Freunde schaffen Freude“ ideell und materiell unterstütze. Das Geld wird für die Heilig-Abend-Feier in der „Arche“ in Dischingen verwendet. In diesem Zusammenhang war zu erfahren, dass noch Leute gesucht werden, die Personen von Aalen zu dieser Feier nach Dischingen mitnehmen.