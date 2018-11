Tannhausen verfolgt das Spitzenduo

Der VfB Tannhausen und der TSV Hüttlingen haben sich durch Siege in der Tabelle der Fußball-Kreisliga A nach oben geschoben. Ganz oben thront nach wie vor Schwabsberg-Buch, das in Wasseralfingen gewann.

Kreisliga A I

Durlangen - Hohenstadt/Untergröningen Untergröningen 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Hermann (25.), 1:1 Berroth (66.), 2:1 Drimus (82., FE), 3:1 Drimus (86.). In einem sehr kampfbetonten Spiel hatte Durlangen in den ersten 45 Minuten die Nase vorn. Folgerichtig stand es zur Pause 1:0 durch das Tor von Hermann in der 25. Minute. In der zweiten Hälfte stiegen die Gäste aus Hohenstadt dann auch tormäßig in das Spiel mit ein und Berroth erzielte nach einer guten Stunde das 1:1. Dennoch zeigte Durlangen auf dem Feld eine klare Körpersprache, die zeigte, dass man nicht auf ein Unentschieden aus war. In der Schlussphase übernahm Durlangen gänzlich das Ruder und ein Doppelpack von Drimus sorgte für die Entscheidung zu Gunsten der Hausherren.

Essingen II - Iggingen 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Eigentor (70.), 1:1 Leinmüller (90.). Der TSV Essingen II und der VfL Iggingen begegneten sich in diesem Duell auf Augenhöhe und es gab für die Zuschauer Chancen auf beiden Seiten zu bestaunen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit dauerte es auch in den zweiten 45 Minuten noch 25, bis die Gastgeber endlich durch ein Eigentor des VfL in Führung gehen konnten. Nun drückten wiederum die Gäste auf den Ausgleich, der zwar weitere 20 Minuten auf sich warten ließ, aber letzten Endes fiel.

Kreisliga A II

VfB Ellenberg - SV Pfahlheim 1:3 (1:3). Tore: 0:1 Groll (18.), 1:1 Hieber (23.), 1:2 Konle (28.), 1:3 Groll (45.). Gegen spielerisch überlegene Gäste aus Pfahlheim musste sich der VfB auch in dieser Höhe verdient geschlagen geben. Die Hausherren hatten zwar ebenfalls einige Torchancen, waren aber im Abschluss nicht so effektiv wie die Gäste.

U. Wasseralfingen - Schwabsberg-Buch 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Banen (14.). In einem taktisch geprägten Spiel erzielte der Spitzenreiter mit seiner ersten Aktion die Führung. In der zweiten Halbzeit bauten die Unioner Druck auf, waren mit ihren Chancen aber nicht zwingend genug.

Bopfingen - Adelmannsfelden 5:3 (2:1). Tore: 0:1, 3:2 Boll (6., 58. FE), 1:1, 2:1, 5:3 Colletti (33., 38., 83.), 3:1 Brunner (52.), 3:3 Stock (62.), 4:3 Frosch (71.). Bes. Vor.: Bopfingen verschießt Strafstoß (28.). Es war ein unterhaltsames Spiel, mit genügend Chancen auf beiden Seiten. Nach dem 3:1 dachten alle, dass die Partie entschieden ist. Doch die Gäste kamen noch zum Ausgleich. Bopfingen legte dann nochmal einen Gang zu und traf noch zweimal zum verdienten Heimsieg. Reserven: 1:5.

Pfahlheim - SSV Aalen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Konle (6.), 2:0 Groll (90.). Pfahlheim führte früh. Aalen blieb immer gefährlich und ließ noch gute Chancen liegen. Kurz vor Schluss belohnte sich die Heimelf für die couragierte Leistung. Ein Arbeitssieg.

Abtsgmünd - Ebnat 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Frank (35.), 1:1 Gentner (60.). In Hälfte eins war die Heimelf leicht überlegen, in Hälfte zwei die Gäste. Somit eine gerechte Punkteteilung. Reserven: 4:1.

Schloßberg - Spfr. Dorfmerkingen II 1:5 (1:0). Tore: 1:0 Horst (30.), 1:1, 1:3 Wiesner (54., 63.), 1:2, 1:4 Rösch (58., 67. FE), 1:5 Kahlweiß (7.). Die zweite Mannschaft aus Dorfmerkingen war in allen Belangen die bessere und gewann verdient.

Kerkingen - Tannhausen 2:5 (1:2). Tore: 0:1 Lingel (4.), 1:1 Krisch (10.), 1:2, 1:3 Lechner (15., 47.), 2:3 Graf (83.), 2:4 Tchoua (90.), 2:5 Wille (90.+2). Keine weiteren Angaben. Reserven: 1:3.

Hüttlingen - Eigenzell 2:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:1 Winter (30., 90.+6), 1:1 Birkle (ET, 62.). Keine weiteren Angaben.

Kreisliga A III

Gussenstadt - SGM Königsbr./Oberkochen 1:0 (0:0). Tor: Alexander Kaiser (53.). Keine weiteren Angaben.