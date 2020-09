Tankstellenangestellter ertappt drei Männer beim Klauen

Über Notruf hat ein Angestellter einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße der Polizei am Dienstagmorgen gegen 0.10 Uhr mitgeteilt, dass er soeben einen Mann beim Diebstahl ertappt habe, der anschließend zu Fuß in Richtung Thermalbad geflüchtet ist.

Zwei weitere junge Männer, bei denen es sich womöglich um Mittäter handelt, konnten von der Polizei noch in Tatortnähe angetroffen werden.

Den Dieb beschrieb der Angestellte als etwa 1,75 Meter groß und schlank. Am linken Unterarm hat er eine Tätowierung, die eine Kalaschnikow zeigt. Die Ermittlungen gegen die Männer im Alter von 17, 20 und 26 Jahren dauern an.