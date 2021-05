Tankshop: Mann bezahlt sein Vesper nicht

Nachdem ein unbekannter Mann am frühen Dienstagmorgen gegen 2.45 Uhr in einem Tankstellenshop in der Wilhelmstraße eine bestellte Salami-Laugenstange sowie ein Kaltgetränk nicht bezahlen konnte, bat er den Verkäufer, ihm die Schulden zu erlassen. Nachdem dieser der Bitte nicht nachkam, rastete der Mann aus, schrie herum, spuckte gegen eine Scheibe und verließ anschließend – mit der Ware – den Shop. Der Mann war nach Polizeiangaben etwa 19 bis 23 Jahre alt, etwa 180 Zentimeteter groß, schlank und dunkelhäutig. Er trug sportliche Kleidung sowie eine Cap.