Talente unter neuem Radar

Glänzende Augen beim FC Ellwangen und ein begeisterter A-Lizenz-Trainer Thomas Steidle - am Ellwanger Waldstadion tut sich etwas in Sachen Jugend- und Nachwuchsarbeit. Denn die Stadt an der Jagst ist nun der erste offizielle Stützpunkt der FCH-Fußballschule für den Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Die gemeinsame Arbeit hat bereits im April begonnen, im September soll das erste Training unter der Aufsicht des FCH abgehalten werden. Der FCE und der FCH gingen eine Kooperationsvereinbarung ein, die mehrere Punkte umfasst.

Sie waren schon mehrmals in Heidenheim im dortigen Hartmann Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) und sie waren gelinde gesagt „begeistert vom Niveau, auf dem die Heidenheimer dort arbeiten“. „Das ist Profi-Fußball“, sagt Ellwangens Vorstand Helmut Wenzel. Angefangen bei der Fußballschule, die Trainer Daniel Stredak leitet, über die Jugendteams, die das NLZ unter der Leistung von Jürgen Bastendorf zu verantworten hat. „Wir haben nicht das große Einzugsgebiet wie der FC Bayern München oder der VfB Stuttgart. Daher müssen wir noch besser arbeiten als diese Vereine“, sagt Stredak und meint damit, dass der Verein von der Brenz mit der Fußballschule die Spieler schon im Kindesalter fördert und fordert. „Da ist derzeit noch eine Lücke, die wir mit diesem Angebot füllen wollen“, so Stredak. Hier kommt daher nun auch der FC Ellwangen ins Spiel, der eigentlich gar nicht als erster Stützpunkt der FCH-Fußballschule des Zweitligisten angedacht war.

Ellwangen bietet die Plattform

„Aber die Ellwanger sind mit einem tollen Konzept und einem hohen Maß an Begeisterung und Engagement an uns herangetreten. Da wussten wir sofort, hier soll der erste Stützpunkt entstehen“, sagt Bastendorf beim Pressegespräch im Ellwanger Waldstadion. „Wir bieten die Plattform“, verweist Ellwangens Fußballchef Wenzel auf den Standort. Wenzel sieht eine „Win-Win-Situation“. Spieler mit dem Talent für mehr sind natürlich eher auf dem Radar des FCH und können gegebenenfalls ihren Weg beim Profiklub gehen - wenngleich das „sehr schwer“ sei, wie Heidenheims Nachwuchsleiter Bastendorf klar macht.

Aber: Spieler werden - schon am Stützpunkt besser ausgebildet und gut ausgebildete Kicker, die es nicht in den Profibereich schaffen, können den Vereinen der Region gut tun. Die auserwählten Stützpunktspieler bleiben zunächst aber ohnehin in ihren Vereinen und ihrem gewohnten sozialen Umfeld. Das Scouting in der Region läuft, denn der FCH wolle „die Talente in der Region finden“, wie Bastendorf anmerkt. Ab der U 12 nimmt der FCH die - außerordentlichen - Talente in das NLZ, in dem derzeit 130 Spieler ausgebildet werden. Die Verpflichtung von Talenten beginnt immer früher. „Wir müssen früher anpacken“, stellt Stredak, auch U 13-Trainer, heraus.

Wie ein Weg verlaufen kann, zeigt das Beispiel Gökalp Kilic. Der 18-jährige erhielt ab der kommenden Saison einen Profivertrag bei dem Zweitligisten - und stammt aus der Jugend des Kooperationsvereins SC Geislingen, vor vier Jahren erster Partner des FCH. Daneben arbeiten die Heidenheimer mit dem FV Sontheim, TSG Schnaitheim und eben nunmehr mit den Ellwangern zusammen. Dabei geht es aber nicht nur um die Förderung talentierter Spieler, sondern auch von Trainern. „Das ist ein wichtiger Punkt“, unterstreicht Steidle, auch Jugendkoordinator beim FCE. Die FCE-Trainer können sich „von Fachleuten schulen lassen“.

Es geht um Vermittlung des Know-how - was letztlich den jungen Spielern zu Gute kommt bei entsprechendem Coaching. „Wir haben ein großes Interesse daran, dass sich die Jugendarbeit in den Vereinen verbessert“, erklärt Bastendorf. Wie die Kooperation verläuft, kann natürlich noch keiner sagen, man müsse das auf Jahre sehen, da waren sich alle einig. Doch für Wenzel sei „die Weiche für die Zukunft gestellt - wenn wir das hinkriegen.“

Der (Jugend-)Fußball in der Region steht fortan unter besonderer Aufmerksamkeit. Der FCH nimmt den Ostalbkreis (stärker) ins Visier. Und der FCE bietet als Kooperationspartner neben dem Standort ja bekanntlich eine weitere Talentförderung an: Die Fördergruppe Virngrund (“Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ berichteten). Die soll aber unabhängig vom Stützpunkt laufen. Denkbar ist aber das Prinzip eines Filters: Die richtig guten - oder eben talentierten - Spieler gehen immer eine Stufe weiter. Der mögliche Weg in den Profifußball wird dann vielleicht auch bei dem ein oder anderen Kicker glänzende Augen hervorrufen.