Talente stürmen die KubAA-Bühne

Mit der ersten „KubAA stage“ starten Moderator Michael „Flex“ Flechlser und die Hausband Kerry & The Diamonds am Donnerstag, 12. Januar, um 19.45 Uhr ins neue Jahr.

Mit dabei sind musikalische Newcomer und mehr oder weniger bekannte Talente der regionalen Musikszene, wie zum Beispiel Roger & The Tinwhistles, die Band aus Heidenheim/Aalen. Wer sie kennt, der weiß, dass die eigentlich kein Mikrofon bräuchten. Und zwar wegen der tiefen, kraftvollen Stimme des Sängers Timo Kovacs, die durch Mark und Bein geht. In Kombination mit anspruchsvollen Gitarrensoli von Phillip Wutsch, rhythmischem Bass mit Jannik Rößler und Julian Dietrich an den Percussions ist die Band ein Erlebnis für sich. Die vier Männer haben sich auf den Bereich Rock und Pop mit Einflüssen aus Country spezialisiert und arbeiten derzeit an ihrem ersten Album.

Zur ersten Stage in diesem Jahr schlägt Timo mit seinem Gitarristen Phillip auf. Man darf gespannt sein was die Hausband Kerry & The Diamonds draus machen. Aber eins ist sicher: Hier ist Stimmung vorprogrammiert.

Unter dem Künstlernamen „Merrari“ ist der Produzent und Solomusiker Menachem Kerger seit fünf Jahren aktiv. Liveauftritte spielt er seit Anfang 2022 solo und gelegentlich mit Bandbegleitung. Sein erstes digitales Release „Nobody Else“ war der Antrieb, weitere Songs wie „Summer Dream“ oder die deutschsprachige EP „Thisco“ zu veröffentlichen. Seit Anfang Dezember ist sein Album „Two Decades“ auf allen digitalen Plattformen zu hören. Kerger ist Mitglied des Aalener Kollektivs K und nimmt regelmäßig an Kunst- und Kulturprojekten in der Umgebung teil. Der Austausch mit Kunstinteressierten und Musikerkollegen ist ihm wichtig und prägte seinen bisherigen künstlerischen Werdegang.

2020 veröffentlichte der Singer-Songwriter Philipp Lumpp sein Solo-Debüt „Aus gegebenem Anlass“. Das brachte Aufmerksamkeit – und plötzlich schauten alle auf den jungen, Rap- und Hip-Hop-geprägten Liedermacher und Gitarristen. Philipp Lumpp erkannte die Zeichen, die sich ihm boten, und nutzte fortan jede noch so kleine Möglichkeit, sich kontinuierlich eine Fangemeinde aufzubauen. Sein Wesen, seine Geschichten und sein authentisches Auftreten brachten ihn zu einem Interview im SWR und plötzlich war er auch noch für den Rio-Reiser-Songpreis 2021 nominiert.