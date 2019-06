Talente bleiben dem FC Ellwangen treu

Der Fußball-Landesligist FC Ellwangen arbeitet intensiv am Kader für die kommende Saison. Vermutlich werden die Fußballerinnen dann in der Regionenliga antreten müssen, denn den Ligaverbleib haben sie als Tabellenschlusslicht nicht mehr in der eigenen Hand.

Der Verein hat nun aber zunächst einmal die ersten sechs Neuzugänge vermeldet: Carla Fürst, Leonie Lechner, Sarah Grimm, Alina Buchstab, Marita Hintz und Lena Schultes aus der eigenen Talentschmiede bleiben dem Verein treu.

Fünf der Sechs Neuzugängen können auf Juniorinnen-Oberligaerfahrung zurückblicken.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere jungen Talente halten können. Es beweist, dass wir uns auf einem guten Weg befinden,“ so das Vorstandsteam des FC Ellwangen und weiter: „Wir hoffen nach Ende der aktuellen Spielrunde weitere Zusagen bekannt geben zu können.“