Tag der offenen Tür an der Hochschule

Wissen macht Spaß – das können alle Besucherinnen und Besucher am Tag der offenen Tür am Samstag, 21. Mai, an der Hochschule Aalen erleben. Ob auf einer virtuellen Achterbahn, beim Basteln eines eigenen Smartphone-Hologramms oder beim Bauen einer eigenen Batterie – beim Tag der offenen Tür gibt es für alle etwas zum Staunen, Entdecken und Mitmachen. Die Veranstaltung findet von 11 bis 17 Uhr auf dem Campus Beethovenstraße sowie in den neuen Forschungsgebäuden statt. Es wartet ein buntes Programm auf die Teilnehmenden. Diese können zum Beispiel ihre Sehfunktion von Grund auf überprüfen lassen oder sich von Expertinnen und Experten durchrechnen lassen, wie wirtschaftlich eine Solaranlage auf dem eigenen Haus oder der Wohnung wäre. Zusätzlich können die Besucherinnen und Besucher zum Beispiel mit dem E-Tandem über den Campus cruisen oder Motorradfahrer bei einer Lärmmessung überprüfen, wie laut ihr eigenes Fahrzeug ist. Auch über das Studium an der Hochschule kann man sich informieren. Beim Speeddating mit den Fakultäten und Studiengängen können Interessierte alles über ihr Wunschstudium erfahren.