Tag der offenen Tür bei den Bernd-Blindow-Schulen

Die Bernd-Blindow-Schulen in der Heinrich-Rieger-Straße 22/1 in 73430 Aalen öffnen am Samstag, 21. April, von 10 bis 14 Uhr ihre Türen. Schulleiter und Dozenten der Fachbereiche Ergotherapie, Grafik-Design, Pharmazie und Physiotherapie werden gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern über die Inhalte der Ausbildungen, den Schulalltag, Zulassungsvoraussetzungen und Zukunftsperspektiven berichten sowie zum Mitmachen einladen.

Wer sich für ein ausbildungs- oder berufsbegleitendes Studium interessiert, kann sich von Mitarbeitern der zur Schulgruppe gehörenden DIPLOMA Hochschule über Bachelor- und Masterstudiengänge beraten lassen. Natürlich bekommen Interessenten auch einen Einblick in die Unterrichtsräume und Labore. Für das kulinarische Wohl ist ebenfalls gesorgt.