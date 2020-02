Tag der offenen Tür am Theodor-Heuss-Gymnasium

Das Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) Aalen lädt alle Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen sowie deren Eltern am Samstag, 15. Februar, von 10 Uhr bis 13 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. An diesem Vormittag können alle Interessierten das Schulhaus erkunden und an verschiedenen Stationen die Fächer und Profile des Gymnasiums kennen lernen. Ein buntes Programm mit Angeboten aus den Bereichen Musik, Literatur, Theater, Mathematik, Naturwissenschaften, Fremdsprachen, Kunst und Sport bietet den Besuchern vielfältige Möglichkeiten zum Mitmachen und Ausprobieren. Für Fragen stehen am Vormittag alle Lehrerinnen und Lehrer der Schule zur Verfügung. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die verschiedenen Musikensembles der Schule, deren Auftritte man im ersten Stockwerk bei Kaffee und Kuchen genießen kann.

Informationen zum Konzept und zum Bildungsangebot des THG erhalten alle interessierten Eltern bereits am Mittwoch, 12. Februar, um 19 Uhr in der Aula der Schule. Schulleiter Dr. Christoph Hatscher wird im Rahmen der Abendveranstaltung die Besonderheiten des THG als G9-Gymnasium und anerkannte UNESCO-Projektschule vorstellen sowie die Schulprofile näher erläutern.