Tag der Ausbildungschance im Bildungszentrum

Die IHK Ostwürttemberg beteiligt sich am bundesweiten „Tag der Ausbildungschance“ am 11. Juni. Wer für den Ausbildungsbeginn im Herbst dieses Jahres noch einen Ausbildungsplatz sucht, ist an diesem Tag im IHK-Bildungszentrum in Aalen an der richtigen Adresse: Regionale Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung bieten vor Ort ihre noch freien Ausbildungsplätze an. Jugendliche und deren Eltern können an den Ständen direkt mit potenziellen Ausbildungsbetrieben in Kontakt kommen oder Bewerbungsunterlagen von den IHK-Profis checken lassen. Noch bis 8. Juni 2018 können IHK-Mitgliedsunternehmen sich für die Aktion anmelden und auch mit einem Stand vertreten sein. Weitere Standanmeldungen von regionalen Betrieben bei der IHK Ostwürttemberg bei Monika Schmid-Ritz, Telefon 07321 / 324-138 oder ritz@ostwuerttemberg.ihk.de. Die bundesweite IHK-Lehrstellenbörse ist zu finden unter www.ihk-lehrstellen-boerse.de.