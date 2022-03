Lange Schlangen vor dem Tafelladen – Ukraine-Krieg und Corona schaffen immer mehr Bedarf

Der Bedarf wird immer größer, die Spenden und Waren weniger: So hat Pfarrer Bernhard Richter die Situation des Kocherladens, der Tafel in Aalen, beschrieben. Denn nach der Corona-Krise, die den Laden einige Ehrenamtliche gekostet hat, kommen jetzt auch viele Flüchtlinge aus der Ukraine zur Tafel.

Im Aalener Kocherladen können Menschen mit geringem Einkommen einkaufen. Berechtigt sind Privatpersonen, deren Einkommen das Arbeitslosengeld II um nicht mehr als 25 Prozent übersteigt. Dazu gehören Arbeitslose, Alleinerziehende, Kleinrentner oder Studenten.

Die Anzahl der Berechtigten ist in den vergangenen zwei Jahren durch die Corona-Pandemie stark gestiegen, sagt Bernhard Richter. „Seit 2020 sind 110 Haushalte dazu gekommen“, so der Pfarrer. Darunter seien viele Rentner, die ihre Rente mit Minijobs aufgestockt hatten. „Diese Jobs haben sie zum Teil durch die Pandemie verloren und sind so zu Tafel-Berechtigten geworden“, sagt Richter. Aber auch junge Familien seien unter den Einkäufern.

Und zu diesen Berechtigten kommen jetzt auch Flüchtlinge. „Gerade erst war wieder eine Familie da, die aus der Ukraine geflohen ist. Sie haben ihr Schreiben vom Landratsamt gezeigt und anschließend ihre Ausweiskarte für den Tafelladen bekommen“, erzählt Richter.

Aktuell kauften etwa 30 ukrainische Flüchtlinge im Kocherladen ein, ergänzt Projektleiter Gerhard Vietz. Und man wisse nicht, wie viele es noch werden. „Denn wir schicken natürlich niemanden weg“, sagt Bernhard Richter. Aktuell kämen viele Flüchtlinge bei Privatleuten unter, die diese in der Anfangszeit aus eigener Tasche finanzierten, so Vietz. Aktuell helfe im Laden eine Schülerin aus, die Russisch spreche, was sehr hilfreich sei.

Durch die wachsende Anzahl an Bedürftigen werden auch die Lebensmittel knapp. Zum Teil ist die Digitalisierung Schuld daran. „Als die Kocherläden 1993 angefangen haben, haben wir von den Discountern oft die Restware bekommen. Seitdem alles ganz genau gescannt und digitalisiert wird, gibt es kaum noch Restbestände, denn es wird punktgenau bestellt. Das fällt jetzt einfach weg“, erklärt Richter.

Dazu käme, dass im Moment auch oft die Regale in den normalen Supermärkten leer seine, ergänzt Gerhard Vietz. „Dinge des täglichen Gebrauchs wie Öl, Zucker oder Mehl fehlen. Wenn der normale Handel diese Produkte nicht hat, haben wir sie erst recht nicht. Denn wir stehen ja ganz am Ende der Kette“, so der Projektleiter.

Die Pandemie hat auch dazu geführt, dass es nur noch etwa die Hälfte an Mitarbeitern im Kocherladen gibt. „Viele der Engagierten gehören zu den vulnerablen Gruppen und haben deshalb aufgehört“, so Richter. Von den ehemals 25 ehrenamtlichen Kräften seien noch sieben übrig geblieben, sagt Gerhard Vietz.

Mittlerweile konnte man sechs neue Kräfte dazu gewinnen, sodass man aktuell mit 13 Mitarbeitern arbeiten könne. Deshalb sei man dringend auf der Suche nach Menschen, die sich engagieren wollen, sagt Bernhard Richter. Diese könnten zum Beispiel Fahrerjobs übernehmen, kassieren oder Ware verlesen. Auch freue sich der Tafelladen immer über Waren- oder Geldspenden, auf die man dringend angewiesen sei.