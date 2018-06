Tafelladen hat Metzgerei Vetter viel zu verdanken

Den Kocherladen, eine soziale Einrichtung, in der Menschen ohne oder mit geringem Einkommen ganz günstig Lebensmittel einkaufen können, gibt es bereits seit 1. Februar 1999. Vom ersten Tag an hat die Metzgerei Vetter den Tafelladen in Aalen unterstützt. Mehrere Tausend Wurstdosen wurden gespendet, im Jahr waren es Waren in Höhe von rund 1500 Euro. Projektleiter Gerhard Vietz und der Vorsitzender der Aalener Tafel, Pfarrer Bernhard Richter haben sich in der Wasseralfinger Metzgerei persönlich bei den Inhabern Sabine und Jürgen Vetter für ihre großzügigen Spenden und die jahrelange Treue zum Kocherladen bedankt.