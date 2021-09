Während ihres Aufenthalts in einer Schule in der Parkstraße haben bislang Unbekannte einer 14-Jährigen eine Flüssigkeit in die Haare geschmiert, bei der es sich vermutlich um Flüssigklebstoff handelte. Die Jugendliche, die von Mitschülerinnen gegen 12 Uhr auf diesen Umstand hingewiesen wurde, musste anschließend zum Friseur. Dieser konnte die Haare jedoch nicht mehr retten und musste diese teilweise abrasieren.