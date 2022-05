Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den Unbekannte am vergangenen Sonntagmorgen zwischen 5.20 und 8.45 Uhr verursacht haben, als sie an der Sankt-Stephanus-Kapelle in der Ritter-Ulrich-Straße, dem Alten Kirchle, eine Scheibe einschlugen. Hinweise auf die Täter erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240.