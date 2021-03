Am Donnerstagnachmittag ist festgestellt worden, dass Unbekannte mit brachialer Gewalt an einem Zigarettenautomaten, der in der Eduard-Pfeiffer-Straße gegenüber dem Gebäude des Kinoparks aufgestellt ist, das Geldscheinfach aufgebrochen haben. Über den Sachschaden und das Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt.